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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 21:52 BJT

美国热股：消息称德银或再裁员万人，盘初上扬逾2%

路透10月14日 - 知情人士对路透称，德意志银行 财务长上月对员工代表称，裁员人数可能较计划翻番，或再裁员万人。

德意志银行股价周四收报13.36美元，周五盘初上扬2.3%，报13.67美元。(完) 　　

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