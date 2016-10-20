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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 21:43 BJT

美国热股：美国运通第三季业绩好于预期，股价盘初跳涨近8%

路透10月20日 - 信用卡发行商美国运通(American Express) 上调2016年经调整获利预测，并公布第三季营收好于预期。

周四盘初跳涨7.8%，报66.03美元。(完)

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