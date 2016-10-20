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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 21:46 BJT

美国热股：eBay第四季财测不及预期，盘初暴跌逾9%

路透10月20日 - 美国线上零售商eBay 周三公布的包含了购物季的第四季营收和获利预估基本低于市场预估。

周四盘初急跌9.2%，报29.52美元。(完)

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