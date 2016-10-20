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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 21:43 BJT

美国热股：纽约梅隆银行第三季获利大增涨19%，股价盘初劲扬逾3%

路透10月20日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第三季获利增加18.8%，好于市场预期，受成本降低和净利息收入增加的提振。

周四盘初劲扬3.6%，报41.88美元。(完)

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