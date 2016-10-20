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市场报道 | 2016年 10月 20日 星期四 21:46 BJT

美国热股：特斯拉称其所有车型都将安装自动驾驶硬件，盘初下跌3%

路透10月20日 - 特斯拉创始人兼执行长(CEO)伊隆-马斯克(Elon Musk)周三称，特斯拉汽车(Tesla) 的所有新车型都将装备可完全自动驾驶的硬件。在众多同行中，特斯拉有望成为首家实现自动驾驶汽车上路的公司。

周四盘初下跌3.0%，报197.4美元。(完)

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