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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 21:44 BJT

美国热股：苹果iPhone销售连续第三季下滑，盘初急跌近4%

路透10月26日 - 苹果 周二公布，连续第三季iPhone销售下滑，并预期即将到来的假日季利润率逊于预期，即便该公司预测营收将创下纪录高位。

苹果股价周三美股盘初急跌3.84%，报113.70美元。(完)

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