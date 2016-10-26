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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 21:40 BJT

美国热股：亚马逊扩大巴黎速递产品范围，盘初小跌

路透10月26日 - 在线零售商亚马逊 周三公布，将与奢华美食集团FAUCHON(馥颂)、有机食品连锁商Bio c'Bon和葡萄酒零售商Lavinia合作，扩大其Prime Now速递服务在巴黎及其郊区的产品范围。

亚马逊股价周三美股盘初小跌0.77%，报828.75美元。(完)

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