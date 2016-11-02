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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 21:45 BJT

美国热股：联合技术获国航和深圳航空近8亿美元合约，盘初小跌

路透11月2日 - 联合技术(United Technologies) 旗下的Pratt & Whitney部门表示，获得中国国航 和深圳航空价值近8亿美元的合同，为它们的空客集团 A320ceo飞机提供发动机。

联合技术周三盘初小跌0.12%，报101.89美元。(完)

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