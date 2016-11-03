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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 21:50 BJT

美国热股:Facebook警告本季营收增长放缓，盘初急跌近5%

路透11月3日 - 全球最大线上社交媒体网站FACEBOOK 警告称，本季营收增长可能放缓，抵消了强劲业绩轻松超过分析师预估带来的影响。

该股周三收于127.17美元，周四盘前下跌4.5%，报121.43美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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