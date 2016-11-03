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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 21:50 BJT

美国热股：Fitbit关键购物季营收预期远低分析师预估，盘初暴跌近30%

路透11月3日 - 可穿戴健身设备制造商FITBIT 关键购物季的营收预期远低于分析师预估，因需求疲弱及与新款Flex 2腕带相关的生产问题。

该股周三收于12.81美元，周四盘初暴跌28.9%，报9.11美元。(完)

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