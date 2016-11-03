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市场报道 | 2016年 11月 3日 星期四 21:53 BJT

美国热股：Chesapeake季度意外获利，盘初急升近7%

路透11月3日 - 美国天然气生产商CHESAPEAKE ENERGY 报告，经调整后季度意外盈利，因成本低廉帮助缓解了商品价格疲弱的影响。

该股周三收于5.31美元，周四盘初上涨6.8%，报5.67美元。(完) (编译 刘秀红；审校 母红)

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