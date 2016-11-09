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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 22:50 BJT

美国热股：博通获得65亿美元贷款收购Brocade，股价盘初下滑

路透11月9日 - 两位消息人士称，六家银行将向芯片制造商博通(Broadcom) 提供65亿美元贷款，支持其收购Brocade ，后者主要生产网络交换器、软件和存储产品。

博通股价周三美股盘初下跌0.8% ，报175.54美元。(完)

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