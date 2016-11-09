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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 22:47 BJT

美国热股：TRIPADVISOR公布季度营收不及预期，股价暴跌

路透11月9日 - 旅游评分网站运营商TRIPADVISOR 公布的季度营收不及预期，因该公司从为第三方酒店网站做推荐赚取的收入下滑。

TRIPADVISOR股价周三美股盘初暴跌逾17%，报52.32美元。(完)

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