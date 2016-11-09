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市场报道 | 2016年 11月 9日 星期三 22:45 BJT

美国热股：DISH NETWORK季度获利跳涨56.6%，股价盘初上扬

路透11月9日 - 卫星电视运营商DISH NETWORK CORP 公布季度获利跳涨56.6%，同时付费电视用户下滑的幅度小于预期。

DISH股价周三美股盘初上扬逾2%，报57.86美元。(完)

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