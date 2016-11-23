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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 23:12 BJT

美国热股：迪尔公司季度业绩好于预期，股价盘初急升

路透11月23日 - 美国农机巨头迪尔公司(John Deere) 周三公布的季度业绩好于预期，尽管全球农场业出现衰退以及建筑机械市场疲软使重型机械销售放缓。

该公司股价周三美股盘初急升逾10%，报101.49美元。(完)

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