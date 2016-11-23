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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 23:14 BJT

美国热股：Facebook开发出审查工具，股价盘初下滑

路透11月23日 - 据纽约时报周二报导，社交网站Facebook 开发一款审查工具，这可能说服中国当局允许Facebook再度登陆中国。

该公司股价周三美股盘初下滑0.9%，报120.39美元。(完)

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