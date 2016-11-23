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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 23:11 BJT

美国热股：谷歌料与印尼政府就补税达成和解，股价早盘走软

路透11月23日 - 知情人士告诉路透，Alphabet 旗下谷歌料在未来数周与印尼政府就补税达成和解。

谷歌股价周三美股盘初下挫1.32%，报774.59美元。(完)

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