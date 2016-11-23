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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 23:15 BJT

美国热股：天合光能公布的第三季营收不及预期，股价盘初下跌

路透11月23日 - 在美国上市的中国太阳能企业天合光能 公布的第三季营收低于预期，受供应过剩和市场库存水平增加打击。

该公司股价周三美股盘初跌0.19%，报10.29美元。(完)

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