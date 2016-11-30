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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 22:49 BJT

美国热股：石油类股劲涨，因油价受OPEC达成减产协议提振跳升

路透11月30日 - 美国石油公司股价在周三早盘劲升，因油价跳升7%，此前一位石油输出国组织(OPEC)消息人士告诉路透，OPEC已就2008年以来的首个减产协议达成一致。该消息人士称，新协议与9月在阿尔及尔达成的协议一致。OPEC成员国阿尔及利亚建议设定每日产量新上限3,250万桶，低于当前水平3,360万桶。

CHESAPEAKE ENERGY在周三早盘劲升6.5%，艾克森美孚 涨2%，NOBLE ENERGY劲升5.7%，雪佛龙 急升2.3%。(完) 　　

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