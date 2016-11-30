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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 22:59 BJT

美国热股：加国政府批准KINDER MORGAN输油管道计划，盘初上涨逾4%

路透11月30日 - 加拿大政府周二批准了石油管道运营商KINDER MORGAN 备受争议的输油管道建设计划。该公司计划修建一条从阿尔伯塔油砂产地到太平洋海岸的输油管道。

KINDER MORGAN周三盘初上涨4.11%，报22.28美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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