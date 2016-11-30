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市场报道 | 2016年 11月 30日 星期三 23:08 BJT

美国热股：FAIRMOUNT SANTROL回购未偿还贷款，盘初暴涨逾15%

路透11月30日 - 压裂砂供应商FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS 周三称，根据现有的信贷协议，以折扣价格回购了2.13亿美元未偿还定期贷款。

FAIRMOUNT SANTROL周三盘初暴涨15.38%，报9.23美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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