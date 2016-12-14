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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 22:44 BJT

美国热股：赛诺菲与瑞士Actelion进行收购谈判，前者股价下跌

路透12月14日 - 瑞士药企Actelion 证实正在进行一项“战略性交易”的谈判，有报导称，赛诺菲 填补了强生 放弃收购留下的空位。

赛诺菲股价周三美股盘初下跌1.5%，报40.32美元。(完)

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