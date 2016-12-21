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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 22:36 BJT

美国热股：日本TDK以13.3亿美元收购InvenSense，后者股价暴涨逾17%

路透12月21日 - 日本电子零部件生产商TDK Corp 称，已同意以13.3亿美元收购美国芯片厂商InvenSense Inc 。后者是苹果 和三星电子 的运动传感器供应商。

InvenSense股价周三美股盘初暴涨17.25%，报12.71美元。(完)

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