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市场报道 | 2016年 12月 29日 星期四 22:37 BJT

美国热股：FDA未批准Cempra治疗肺炎的抗生素新药，盘初暴跌50%

路透12月29日 - 制药公司Cempra 表示，美国食品药物管理局(FDA)未批准该公司治疗肺炎的抗生素，称该药对肝脏的影响方面没有充足数据，此外还有生产问题。

Cempra股价周四美股盘初暴跌50%，报3.02美元。(完)
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