版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 22:42 BJT

美国热股：FDA未批准INNOCOLL实验新药的上市申请，后者盘初暴跌60%

路透12月30日 - 美国食品药物管理局(FDA)未批准制药企业INNOCOLL HOLDINGS PUBLIC LTD 治疗手术后疼痛的实验新药Xaracoll的上市申请，称初步评审显示，该公司的申请完成得不够充分，不具备进行深入评估的条件。

INNOCOLL HOLDINGS PUBLIC LTD股价周五美股盘初暴跌60.45%，报0.7美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐