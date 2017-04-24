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市场报道 | 2017年 4月 24日 星期一 21:38 BJT

美国热股：玩具商孩之宝第一季营收增长2.2%，盘初急升逾6%

路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。

该公司股价周一盘初急升6.2%，报102.02美元，之前触及盘中纪录高位104.14美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
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