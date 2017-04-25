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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 21:38 BJT

美国热股：京东宣布物流业务将独立运营，股价盘初走强

路透4月25日 - 京东集团今早宣布，京东物流将独立运营，组建京东物流子集团，期望五年后成为年收入规模过千亿的物流科技服务商。京东表示，物流子集团不排除未来独立融资和上市，但目前并无任何具体计划。

该公司股价周二美股盘初上扬约1%，报34.92美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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