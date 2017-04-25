美国热股：美铝第一季营收跳涨24.7%，股价盘初劲升

美国政经：费城联储总裁称共和党人士对美国税政看法不一致
路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。
美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。
美国司法部向底特律地方法院提起的这桩诉讼属于程序性措施，或加大菲亚特面临的压力。该诉讼最终或有助于和解，一如早先针对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的调查，大众汽车将为此付出最多250亿美元的代价，不过大众汽车案影响到的汽车数量要多得多。
--周二(23日)晚间，多家上市公司接到控股股东以及公司董监高方面的增持通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，在二级市场上进行增持。