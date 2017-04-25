美国热股：美铝第一季营收跳涨24.7%，股价盘初劲升

汽车产业：美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒

美国司法部向底特律地方法院提起的这桩诉讼属于程序性措施，或加大菲亚特面临的压力。该诉讼最终或有助于和解，一如早先针对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的调查，大众汽车将为此付出最多250亿美元的代价，不过大众汽车案影响到的汽车数量要多得多。