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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 21:36 BJT

美国热股：美铝第一季营收跳涨24.7%，股价盘初劲升

路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。

美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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