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市场报道 | 2017年 4月 27日 星期四 21:43 BJT

美国热股：德意志银行第一季净利增长14%，但盘初下跌逾3%

路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。

该公司美股盘初下跌3.2%，报18.24美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
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