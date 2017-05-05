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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 21:43 BJT

美国热股：培生集团宣布节支和扭转业务举措，盘初急升近12%

路透5月5日 - 从事教育产业的培生集团宣布，将削减成本，并出售美国教材出版业务，这些扭转业务的举措提振该公司股价大涨。近年来学习转向数码媒介，使该公司业务受到打击。

培生集团股价周五美股盘初急升11.77%，报9.4美元。(完) (编译 李春喜 审校 母红)
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