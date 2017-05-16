美国热股：新浪微博第一季营收略高于预期，股价盘初暴涨

《香港报摘》--信报6月21日
--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。
路透5月16日 - 新浪微博公布2017年第一季财报。第一季营收1.992亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为1.868亿美元。每股盈余0.21美元，与汤森路透I/B/E/S的预估一致。预测2017年第二季营收介于2.4-2.5亿美元之间。
该公司股价周二美股盘初暴涨17.5%，报73.93美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。
路透上海6月21日 - 中国湖南攸县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有516家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模149,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
6月以来，豆粕期货从2600元/吨一线持续反弹，在2700元/吨遭遇阻力。从供需层面分析，下半年豆粕偏弱运行。一方面，北美大概率增产，全球大豆供应压力继续增大；另一方面，生猪存栏回升缓慢，禽类存栏步入下行趋势，豆粕需求增长乏力。