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市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 21:45 BJT

美国热股：新浪微博第一季营收略高于预期，股价盘初暴涨

路透5月16日 - 新浪微博公布2017年第一季财报。第一季营收1.992亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为1.868亿美元。每股盈余0.21美元，与汤森路透I/B/E/S的预估一致。预测2017年第二季营收介于2.4-2.5亿美元之间。

该公司股价周二美股盘初暴涨17.5%，报73.93美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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