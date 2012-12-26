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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 05:09 BJT

美国股市:道琼工业指数下滑0.19%,Nasdaq指数下跌0.74%

路透纽约12月26日 - 美国股市周三连续第三个交易日收低,受到零售类股跌势的拖累;此前公布的报告显
示,假期购物季消费者支出逊于去年.
    
    根据初步收盘数据,道琼工业指数 下滑24.49点,或0.19%,至13,114.59点.标准普尔500指数 跌
6.83点,或0.48%,至1,419.83点,Nasdaq指数 下滑22.44点,或0.74%,至2,990.16点.(完)

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