马来西亚期市: 棕榈油期货升至逾一周高位，因出口需求增加

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透新加坡3月20日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至逾一周高位，因出口需求增加，不过塞浦路斯国会否决救援提案导致违约担忧，限制棕榈油涨幅。
塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。
不过据船货调查机构Intertek Testing Services，马来西亚3月1-20日棕榈油出口较上月同期的835,612吨增11%至927,665吨，提振棕榈油价格
而船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布，马来西亚3月1-20日棕榈油出口较上月同期增13.7%至922,987吨。
“若出口维持这一速度，月出口额料为140-150万吨左右，”一交易商称。“库存将进一步下滑，这种趋势可能持续到4月。”
指标6月棕榈油期货 价格上涨1.1%至每吨2,441马币，低于日高2,448马币，为3月11日以来最高。
总成交量为48,190口，几乎是通常的25,000口的两倍。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市