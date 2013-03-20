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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 18:57 BJT

马来西亚期市: 棕榈油期货升至逾一周高位，因出口需求增加

路透新加坡3月20日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至逾一周高位，因出口需求增加，不过塞浦路斯国会否决救援提案导致违约担忧，限制棕榈油涨幅。

塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

不过据船货调查机构Intertek Testing Services，马来西亚3月1-20日棕榈油出口较上月同期的835,612吨增11%至927,665吨，提振棕榈油价格

而船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布，马来西亚3月1-20日棕榈油出口较上月同期增13.7%至922,987吨。

“若出口维持这一速度，月出口额料为140-150万吨左右，”一交易商称。“库存将进一步下滑，这种趋势可能持续到4月。”

指标6月棕榈油期货 价格上涨1.1%至每吨2,441马币，低于日高2,448马币，为3月11日以来最高。

总成交量为48,190口，几乎是通常的25,000口的两倍。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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