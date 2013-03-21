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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 19:12 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收盘脱离三周高位，需求忧虑打压市场

路透吉隆坡3月21日 - 马来西亚棕榈油期货周四收盘脱离逾三周最高，炼厂利用当地税率较低的机会增加购买毛棕榈油。

马来西亚毛棕榈油价格目前低于印尼，因前者出口税为4.5%，后者为10.5%。

3月前20天马来西亚棕榈油出口增长多达14%，不过投资者警惕价格上涨可能导致5月上调税率，打压需求。

交易商称，投资者也担心全球最大的食用油进口国--印度提高进口税，打压未来需求。

“尽管需求继续显示困顿的迹象，但当地炼厂购买毛棕榈油增加，说明很大程度上情况受控，”一交易商称。

指标6月期约 收涨0.5%，至每吨2,455马币，脱离盘初触及的高位2,477马币，此为2月25日以来最高。

总成交量为39,194口，高于通常的25,000口。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示，马来西亚棕榈油料升至每吨2,498马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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