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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 18:46 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至一个月高位，因预期出口增加

路透吉隆坡3月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至一个月最高水平，当周上扬3.3%，因对出口需求将使库存下降的预期，抵消欧洲不确定性影响。

本周的数据提升市场人士对于马来西亚棕榈油出口将增加，帮助减少库存的预期。

“3月出口应比2月好得多。由于出口增加产量下降，3月期末库存可能低于235万吨，”一交易商称。

Dorab Mistry预计，5月末时棕榈油期货价格可能介于在2,400和2,700马币之间交投，较前次预测上调。

指标6月期约 上涨1.6%，收报每吨2,494马币(林吉特)，脱离稍早触及的高位2,503，为2月22日以来的最高。

总成交量为43,725口，高于通常的25,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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