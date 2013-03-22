马来西亚期市：棕榈油期货升至一个月高位，因预期出口增加

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透吉隆坡3月22日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至一个月最高水平，当周上扬3.3%，因对出口需求将使库存下降的预期，抵消欧洲不确定性影响。
本周的数据提升市场人士对于马来西亚棕榈油出口将增加，帮助减少库存的预期。
“3月出口应比2月好得多。由于出口增加产量下降，3月期末库存可能低于235万吨，”一交易商称。
Dorab Mistry预计，5月末时棕榈油期货价格可能介于在2,400和2,700马币之间交投，较前次预测上调。
指标6月期约 上涨1.6%，收报每吨2,494马币(林吉特)，脱离稍早触及的高位2,503，为2月22日以来的最高。
总成交量为43,725口，高于通常的25,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。