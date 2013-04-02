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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 18:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油自三个月低点附近反弹，出口强劲提供支撑

“超卖的市场今天出现技术性反弹，”马来西亚一大宗商品外资券商的交易员说。“出口数据略好于预期，可能增强库存降低的预期，但必须要谨慎一些，因为出口增加可能是因为3月工作日比2月多的缘故。”

截至收盘，马来西亚指标6月棕榈油期货 涨1.9%，报每吨2,382马币(772美元)。周一价格低见2,335马币，接近三个月低位。

整体成交量为34,406口，低于今年以来的均量35,000口。

路透市场分析师王涛说，技术分析显示，未来一两个交易日棕榈油料盘旋在2,339马币的支撑位上方。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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