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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 18:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及一周高位，市场寄望库存下降

路透新加坡5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至一周高位，从本周稍早触及的近五个月低点回升，因投资人预计全球第二大棕榈油产地马来西亚的棕榈油库存可能下滑。

路透走访五家种植企业的调查显示，马来西亚4月棕榈油库存可能下降6.1%至204万吨，因国内需求与出口盖过产出的上升。

行业监管机构--马来西亚棕榈油局(MPOB)周五将发布官方的库存和产出数据。

“市场基于库存预测而略微看多。实货方面，近月的船货有些紧张，人们已经注意到这一点，”一家全球性大宗商品机构的交易员说。

马来西亚指标7月棕榈油合约 收高1.3%，报每吨2,290马币(773美元)，略低于2,294马币的日内高点，此日高亦为4月30日以来的最高水平。

成交清淡，总成交量为23,202口，低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛称，棕榈油期货在技术面看多，有望测试每吨2,295马币的阻力位，突破则将进一步上看2,335马币。

交易员亦将关注周五的马来西亚5月1－10日棕榈油出口数据，此前船货调查机构称4月出口放缓。(完)

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