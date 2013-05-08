马来西亚期市：棕榈油期货触及一周高位，市场寄望库存下降

日本股市：日经指数收低，因地缘政治紧张局势升温且日圆走强
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透新加坡5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至一周高位，从本周稍早触及的近五个月低点回升，因投资人预计全球第二大棕榈油产地马来西亚的棕榈油库存可能下滑。
路透走访五家种植企业的调查显示，马来西亚4月棕榈油库存可能下降6.1%至204万吨，因国内需求与出口盖过产出的上升。
行业监管机构--马来西亚棕榈油局(MPOB)周五将发布官方的库存和产出数据。
“市场基于库存预测而略微看多。实货方面，近月的船货有些紧张，人们已经注意到这一点，”一家全球性大宗商品机构的交易员说。
马来西亚指标7月棕榈油合约 收高1.3%，报每吨2,290马币(773美元)，略低于2,294马币的日内高点，此日高亦为4月30日以来的最高水平。
成交清淡，总成交量为23,202口，低于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛称，棕榈油期货在技术面看多，有望测试每吨2,295马币的阻力位，突破则将进一步上看2,335马币。
交易员亦将关注周五的马来西亚5月1－10日棕榈油出口数据，此前船货调查机构称4月出口放缓。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 侯向明)
路透东京4月11日 - 日本股市日经指数周二收低，朝鲜(北韩)地缘政治紧张局势升温，日圆走强及法国大选再度出现不确定性，均打压投资者信心。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主