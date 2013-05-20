马来西亚期市：棕榈油脱离一个月高位，因出口数据低迷

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance发表报告称，马来西亚5月1-20日棕榈油出口下降6.6%。
投资者原本期望棕榈油出口状况能够进一步压低库存水准。4月棕榈油库存已降至200万吨的重要心理关口之下。
“最新出口数据没有那么利好，但我们还要看整个月的数据后才能判断库存水平，”当地一家大宗商品行交易员称。
马来西亚8月棕榈油期货 早盘一度上涨至每吨2,352马币(林吉特)，为4月12日以来最高，但终场收低0.1%，报每吨2,334马币。
总成交量为27,659口，低于通常的35,000口水准。
路透市场分析师王涛表示，技术分析显示，棕榈油料将进一步涨至每吨2,362马币阻力位，若升破该位则将上看2,388马币。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。