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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 18:39 BJT

马来西亚期市：棕榈油脱离一个月高位，因出口数据低迷

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance发表报告称，马来西亚5月1-20日棕榈油出口下降6.6%。

投资者原本期望棕榈油出口状况能够进一步压低库存水准。4月棕榈油库存已降至200万吨的重要心理关口之下。

“最新出口数据没有那么利好，但我们还要看整个月的数据后才能判断库存水平，”当地一家大宗商品行交易员称。

马来西亚8月棕榈油期货 早盘一度上涨至每吨2,352马币(林吉特)，为4月12日以来最高，但终场收低0.1%，报每吨2,334马币。

总成交量为27,659口，低于通常的35,000口水准。

路透市场分析师王涛表示，技术分析显示，棕榈油料将进一步涨至每吨2,362马币阻力位，若升破该位则将上看2,388马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 蔡美珍)
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