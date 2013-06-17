马来西亚期市：棕榈油期货收高，数据显示6月上半月出口强劲

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透吉隆坡6月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，但全球市场不确定性限制了涨幅。数据显示马国6月上半月棕榈油出口增加，因买家在穆斯林斋月到来之前补充库存。
船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)周六表示，6月1-15日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长18.5%。Societe Generale de Surveillance (SGS)的数据显示同期增长15.7%。
出口劲增表明印度和巴基斯坦在7月斋月前增加购买，7月食用油消费通常会上升。
“这次棕榈油出口需求上升非常明显，如果我们看看过去六个月的上半月出口数据，就会发现这是最高数据，”新加坡Phillip Futures在给客户的研究报告中表示，指的是ITS公布的出口数据709,860吨。
但这家经纪商指出，“除非升破2,500马币，否则目前的涨势只是短暂上涨。”
指标9月合约 上涨0.9%，收报每吨2,459马币(林吉特)。波动区间为2,439-2,467。
整体成交量为20,015口，低于平常的35,000口均量。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周会议之前，市场人气脆弱。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛; 审校 孙茉莉)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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