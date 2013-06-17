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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 18:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，数据显示6月上半月出口强劲

路透吉隆坡6月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，但全球市场不确定性限制了涨幅。数据显示马国6月上半月棕榈油出口增加，因买家在穆斯林斋月到来之前补充库存。

船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)周六表示，6月1-15日马来西亚棕榈油出口较上月同期增长18.5%。Societe Generale de Surveillance (SGS)的数据显示同期增长15.7%。

出口劲增表明印度和巴基斯坦在7月斋月前增加购买，7月食用油消费通常会上升。

“这次棕榈油出口需求上升非常明显，如果我们看看过去六个月的上半月出口数据，就会发现这是最高数据，”新加坡Phillip Futures在给客户的研究报告中表示，指的是ITS公布的出口数据709,860吨。

但这家经纪商指出，“除非升破2,500马币，否则目前的涨势只是短暂上涨。”

指标9月合约 上涨0.9%，收报每吨2,459马币(林吉特)。波动区间为2,439-2,467。

整体成交量为20,015口，低于平常的35,000口均量。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周会议之前，市场人气脆弱。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛; 审校 孙茉莉)
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