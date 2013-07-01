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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 19:22 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收平，出口增加提供支撑

路透新加坡7月1日 - 马来西亚棕榈油期货周一收平，交易商对上午的涨势获利了结。出口增长一度推高棕榈油期货。

船货调查机构Intertek Testing Services表示，马来西亚6月棕榈油出口较5月增长7%至1,350,311吨。

另一家船货调查机构Societe Generale de Survillance公布，马来西亚6月棕榈油出口较5月增长5.6%。

印度与巴基斯坦在穆斯林斋月下周到来前增加买进。

“下午出现一些技术性卖盘，但出口需求增加可能在未来几日仍能提供一些支撑，”一家外国商品经纪商的交易员表示。

5月马来西亚棕榈油库存下降至182万吨，为近一年来的最低水平。如果进一步下降，将有助于提振价格。

指标9月合约 几无变动，报每吨2,344马币(林吉特)，盘中交投区间是2,341-2,372马币。

总成交量为23,062口，低于通常的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛; 审校 田建华)
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