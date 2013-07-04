马来西亚期市：棕榈油期货微涨，交易商预期库存再度下滑

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透吉隆坡7月4日 - 周四马来西亚棕榈油期货微幅收高，受中国大豆市场早盘涨势激励，且投资者乐观预期马来西亚棕榈油库存连续第六个月下降。
但棕榈油价格仍处于2,366-2,384马币(林吉特)的窄幅区间，因在马来西亚棕榈油局(MPOB)下周三公布官方库存数据之前，投资者避免冒险押注。
路透调查显示，因需求增长继续快于供给，6月末棕榈油库存可能降到了一年低点174万吨。
“今日市场在大连豆油价格上涨的背景下走高。棕榈油下跌已有一段时间，因此出现调整，”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员表示。
指标9月棕榈油合约 上涨0.2%，收报每吨2,370马币(林吉特)。
总成交量为26,046，低于均值35,000口。
路透的市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油将测试强阻力位2,391马币，只有突破该水准才可能进一步涨向2,408马币。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 张涛; 审校 田建华)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。