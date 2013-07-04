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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 18:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货微涨，交易商预期库存再度下滑

路透吉隆坡7月4日 - 周四马来西亚棕榈油期货微幅收高，受中国大豆市场早盘涨势激励，且投资者乐观预期马来西亚棕榈油库存连续第六个月下降。

但棕榈油价格仍处于2,366-2,384马币(林吉特)的窄幅区间，因在马来西亚棕榈油局(MPOB)下周三公布官方库存数据之前，投资者避免冒险押注。

路透调查显示，因需求增长继续快于供给，6月末棕榈油库存可能降到了一年低点174万吨。

“今日市场在大连豆油价格上涨的背景下走高。棕榈油下跌已有一段时间，因此出现调整，”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员表示。

指标9月棕榈油合约 上涨0.2%，收报每吨2,370马币(林吉特)。

总成交量为26,046，低于均值35,000口。

路透的市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油将测试强阻力位2,391马币，只有突破该水准才可能进一步涨向2,408马币。(完)

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(编译 张涛; 审校 田建华)

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