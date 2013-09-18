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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%接近一个月低点，因供应可能激增

路透新加坡9月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌1.4%，徘徊在一个月低点附近，因全球植物油供给可能激增、以及原油期货疲软打击市场人气。

印尼和马来西亚的棕榈油生产本月料将增长，因棕榈树进入高产期，而且美国中西部地区的降雨可能有助于大豆增产。

“即便出口数据良好也不能帮助棕榈油市场复苏，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员表示。

“棕榈油进入高产月份，全球植物油市场人气也偏空。由于叙利亚紧张局势缓解，原油价格承压。”

指标12月棕榈油期货合约 收低1.4%，报每吨2,323马币(林吉特)，接近周二低点2,294，后者为8月20日以来最低。

总成交量为35,314口。

船货检验机构Intertek Testing Services的数据显示，9月1-15日马来西亚棕榈油出口较前月增长13.6%至732,412吨。(完)

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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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