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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 18:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，因担忧产量增加

路透吉隆坡10月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一收低，交投清淡，因关于马来西亚季节性产量增加将超过需求的忧虑重燃。

马来西亚9月棕榈油产量上升10%，升幅低于预期。9月末库存升至178万吨，低于预估的191万吨。

市场人士表示，棕榈油产量高峰期推迟，可能导致10月产量继续大涨，而且在年底之前产量都可能维持高位。

指标12月棕榈油期货 周一收低0.7%至每吨2,363马币(林吉特)，盘中在2,358-2,383马币的窄幅区间交投。

总成交量为27,922口，低于通常的35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示马来西亚棕榈油期货仍下看每吨2,349马币，因短期上涨趋势可能已经触顶。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王洋)
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