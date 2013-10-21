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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 18:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至一个半月高点，受海外豆油市场提振

“(棕榈油)市场受到中国和美国豆油市场的支撑走高，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说。

“现在持于2,400马币，该水准是个强力短期支撑位，”该交易员补充到。

棕榈油需求亦料稳定，对价格产生支撑。

指标1月棕榈油合约 收盘上涨1.5%至每吨2,437马币，盘中一度升至9月9日来最高2,446马币。

总成交量为25,240口，较通常水准35,000口低很多。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 隋芬)
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