马来西亚期市：棕榈油收低，受需求减弱和马币走强影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透吉隆坡10月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，出口数据低于预期引燃棕榈油需求已经开始减弱的担忧，而且马币走强抑制买盘。
船货调查机构Intertek Testing Services表示，马来西亚10月1-25日棕榈油出货减少0.6%至1,231,393吨，因对印度出口减少抵消了对中国和欧洲出口的小幅增长。
另一个船货调查机构Societe Generale de Surveillance数据显示，同期马来西亚棕榈油出口增加3.8%。
不过受马来西亚棕榈油产量放缓，将令库存维持在200万吨下方的预期支撑，市场跌幅有限。
马币兑美元 周五上涨0.6%至3.1425，此前马来西亚总理纳吉布宣布征收一项新的消费税。
1月指标棕榈油期约 收低0.8%，报每吨2,444马币。
总成交量为30,546口，低于均值的35,000口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。