马来西亚期市：棕榈油收低，受需求减弱和马币走强影响

路透吉隆坡10月25日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，出口数据低于预期引燃棕榈油需求已经开始减弱的担忧，而且马币走强抑制买盘。

船货调查机构Intertek Testing Services表示，马来西亚10月1-25日棕榈油出货减少0.6%至1,231,393吨，因对印度出口减少抵消了对中国和欧洲出口的小幅增长。

另一个船货调查机构Societe Generale de Surveillance数据显示，同期马来西亚棕榈油出口增加3.8%。

不过受马来西亚棕榈油产量放缓，将令库存维持在200万吨下方的预期支撑，市场跌幅有限。

马币兑美元 周五上涨0.6%至3.1425，此前马来西亚总理纳吉布宣布征收一项新的消费税。

1月指标棕榈油期约 收低0.8%，报每吨2,444马币。

总成交量为30,546口，低于均值的35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 田建华)