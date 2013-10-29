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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 19:07 BJT

马来西亚期市：棕榈油触及七个月来最高水准，因降雨预报引发供应担忧

路透吉隆坡10月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二跳升至七个月来最高水准，因市场担心几个种植区的暴雨天气可能令棕榈油供应中断。

马来西亚气象部门网站周二通知称，未来一周暴风雨料将袭击该国大部分地区，包括Sabah、Johor和Pahang等主要棕榈油产区。

“大涨是由天气异常触发，不良天气可能导致产量下降和提取率降低，”吉隆坡一当地大宗商品经纪商的交易员表示。

马来西亚气象部门还警告称，大雨可能导致部分地区出现洪水。洪水可能令棕榈油生产中断，并影响运输，从而导致棕榈油供应趋紧。

1月指标棕榈油期约 周二尾盘攀升至2,503马币(林吉特)，为3月25日来最高。终场收报2,497马币，上涨1.4%。

总成交量为48,213口，高于35,000口的均值。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞; 审校 李春喜)

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