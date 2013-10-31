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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 18:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及一年高点，受减产预期支撑

路透雅加达10月31日 - 马来西亚棕榈油期货周四触及一年高点，交易商和分析师称因东南亚主要出产国的产量低于预期。

指标1月棕榈油期货合约 收涨2%，报每吨2,598林吉特(马币)。

稍早曾触及每吨2,599林吉特，为去年10月25日以来的高点。

“出口数据小幅下滑，不过市场也没有期望太高。。。生产迟滞，本月将会下降，”吉隆坡一外资经纪商的交易员表示。

随着马来西亚和印尼进入季风季节，许多交易员预计棕榈油产量可能少于此前的预估。

一名分析师称，马来西亚和印尼种植园已经进入低产周期。

船货调查机构Intertek Testing Services(ITS)称，马来西亚10月棕榈油出口下降0.5%至1,521,928吨，9月为1,530,292吨。

总成交量为33,954寇，低于均值35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 杜明霞)

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