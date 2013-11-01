马来西亚期市：棕榈油价格触及一年高位，料会进一步上涨

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透雅加达11月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及一年新高，亚洲需求强劲、以及减产的预期，使价格连续第五个交易日受到支撑。
交易商称，马来西亚和印尼将迎来季风季，棕榈油低产周期可能减少产量。
指标1月棕榈油期货合约 收高1.2%，每吨报2,623林吉特(马币)(约合830美元)。
稍早该指标合约一度涨至2,632林吉特，为2012年9月28日以来最高，本周也录得2010年12月以来最大周线涨幅，今年迄今上涨8%。
“市场形成有力支撑，”一外资经纪商的交易员表示。“由于阴雨天气，棕榈油产量不会高。”
“市场仍看起来利好，因此还有进一步上涨的空间，”他表示，并称中国和印度的需求仍很强劲。
总成交量为40,821口，高于往常的35,000口。
“随着中国春节等节日的到来，以及印尼提高生物能源的使用率，需求应会非常稳定，”CIMB分析师Ivy Ng在研究报告中写道。(完)
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(编译 李春喜; 审校 田建华)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)