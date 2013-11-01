马来西亚期市：棕榈油价格触及一年高位，料会进一步上涨

路透雅加达11月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及一年新高，亚洲需求强劲、以及减产的预期，使价格连续第五个交易日受到支撑。

交易商称，马来西亚和印尼将迎来季风季，棕榈油低产周期可能减少产量。

指标1月棕榈油期货合约 收高1.2%，每吨报2,623林吉特(马币)(约合830美元)。

稍早该指标合约一度涨至2,632林吉特，为2012年9月28日以来最高，本周也录得2010年12月以来最大周线涨幅，今年迄今上涨8%。

“市场形成有力支撑，”一外资经纪商的交易员表示。“由于阴雨天气，棕榈油产量不会高。”

“市场仍看起来利好，因此还有进一步上涨的空间，”他表示，并称中国和印度的需求仍很强劲。

总成交量为40,821口，高于往常的35,000口。

“随着中国春节等节日的到来，以及印尼提高生物能源的使用率，需求应会非常稳定，”CIMB分析师Ivy Ng在研究报告中写道。(完)

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