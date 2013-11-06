马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低位，产出下滑预期限制跌幅

“由于利润率降低，在这个价位有些温和的获利了结，不过下跌可能有限，因为许多投资者预计马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据偏多至中性，”一当地大宗商品经纪机构的交易员表示。

“11月的产量可能进一步减少5-8%，”该交易员又称。产量减少可能使库存降低，截止9月末的库存为178万吨。

MPOB将在11月11日公布马来西亚10月末的棕榈油库存、出口和产量数据。

指标1月棕榈油期货合约 周三收跌1.3%，至每吨2,547林吉特(马币)，稍早一度触及2,545林吉特，为10月30日以来最低。

总成交量为36,225口，稍高于均值35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示，马来西亚棕榈油料将测试位于每吨2,544林吉特的支撑位，若跌破该水平，则有可能进一步跌至2,491林吉特。(完)

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