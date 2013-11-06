马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低位，产出下滑预期限制跌幅

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
“由于利润率降低，在这个价位有些温和的获利了结，不过下跌可能有限，因为许多投资者预计马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据偏多至中性，”一当地大宗商品经纪机构的交易员表示。
“11月的产量可能进一步减少5-8%，”该交易员又称。产量减少可能使库存降低，截止9月末的库存为178万吨。
MPOB将在11月11日公布马来西亚10月末的棕榈油库存、出口和产量数据。
指标1月棕榈油期货合约 周三收跌1.3%，至每吨2,547林吉特(马币)，稍早一度触及2,545林吉特，为10月30日以来最低。
总成交量为36,225口，稍高于均值35,000口。
路透市场分析师王涛称，技术分析显示，马来西亚棕榈油料将测试位于每吨2,544林吉特的支撑位，若跌破该水平，则有可能进一步跌至2,491林吉特。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。