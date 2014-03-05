马来西亚期市：棕榈油期货攀升至17个月高点，受干旱天气状况支撑

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透雅加达3月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及17个月高点，因市场预期干旱天气将影响东南亚国家的生产，给棕榈油价格提供支撑，而且分析师在行业会议上给出了乐观的棕榈油价格预期。
马来西亚5月棕榈油期货 收高1.1%，报每吨2,832马币(林吉特)，稍早曾触及2,868马币，为2012年9月20日以来最高。
“当前对天气状况的担忧可能推动价格走高，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“天气暂时仍是非常重要的因素，如果未来两三周持续目前的状况，市场会继续上涨。”
对干旱天气将使印尼和马来西亚棕榈油供应吃紧的担忧，今年已经扶助棕榈油价格上涨近7%。
该交易员称，近来棕榈油价格上涨可能有些过头。许多交易员都在关注在吉隆坡举行的行业会议上，重要业内人士对市场前景的看法。
路透市场分析师王涛认为，马来西亚棕榈油可能微涨至每吨2,883马币的阻力位，并在这个价位达到最高水平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选