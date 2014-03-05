马来西亚期市：棕榈油期货攀升至17个月高点，受干旱天气状况支撑

路透雅加达3月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及17个月高点，因市场预期干旱天气将影响东南亚国家的生产，给棕榈油价格提供支撑，而且分析师在行业会议上给出了乐观的棕榈油价格预期。

马来西亚5月棕榈油期货 收高1.1%，报每吨2,832马币(林吉特)，稍早曾触及2,868马币，为2012年9月20日以来最高。

“当前对天气状况的担忧可能推动价格走高，”一外资大宗商品经纪商的交易员表示。“天气暂时仍是非常重要的因素，如果未来两三周持续目前的状况，市场会继续上涨。”

对干旱天气将使印尼和马来西亚棕榈油供应吃紧的担忧，今年已经扶助棕榈油价格上涨近7%。

该交易员称，近来棕榈油价格上涨可能有些过头。许多交易员都在关注在吉隆坡举行的行业会议上，重要业内人士对市场前景的看法。

路透市场分析师王涛认为，马来西亚棕榈油可能微涨至每吨2,883马币的阻力位，并在这个价位达到最高水平。(完)

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